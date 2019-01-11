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13:51

Дело обвиняемой в интернет-экстремизме студентки прекращено на Алтае

суды

13:51

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Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Следователи Алтайского края прекратили расследование уголовного дела в отношении Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих за мемы в соцсети "Вконтакте", передает "Интерфакс". Причина решения не уточняется.

На официальном сайте Росфинмониторинга говорится, что Мотузную исключили из перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Оттуда убрали также другого жителя Алтайского края – Андрея Шашерина, в отношении которого заводили аналогичное дело.

В августе суд Барнаула начал рассматривать дело в отношении Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по двум статьям – 148-й (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282-й (возбуждение ненависти, унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии) УК РФ.

По информации следствия, она размещала в соцсети картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды. В суде Мотузная отрицала вину и отказалась от признательных показаний. Аналогичные дела завели против жителей Барнаула и Заринска Даниила Маркина, Андрея Шашерина и Антона Ангела.

В октябре Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства. Документ смягчает уголовную ответственность за некоторые преступления экстремистской направленности, в том числе за репосты в соцсетях.

суды

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