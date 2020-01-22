Водонаева высказалась о предложении Володина оштрафовать ее

Водонаева прокомментировала предложение Володина оштрафовать ее

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил наложить на нее штраф в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Володин захотел привлечь к ответственности телеведущую из-за ее слов о нищих россиянах и быдле, высказанных в контексте получения материнского капитала за первого ребенка.

"Господа депутаты, предлагаю вам начать со своих рядов. Пусть за свои слова сначала заплатят Милоновы, Власовы, а также Скабеевы и Охлобыстины", – написала Водонаева в соцсетях.

Кроме того, она призвала оштрафовать и Ольгу Гладских, которая, находясь на посту чиновницы, высказывалась о том, что "государство вас рожать не просило".

Также Водонаева указала на хороший способ пополнения бюджета за счет записывания всего, что говорят депутаты и чиновники на политических шоу.

Ранее Володин заявил, что Водонаеву необходимо привлечь к ответственности по закону об оскорблении общества. Этому поспособствовало заявление телеведущей о том, что после введения маткапитала за первого ребенка "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради денег.