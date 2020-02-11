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Общество

05:05

Полиция начала проверку в отношении Алены Водонаевой

происшествия общество город

Фото: соцсети

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, она инициирована из-за публикации в Instagram относительно демографической ситуации в России.

Отмечается, что Водонаеву вызвали в отделение МВД по Таганскому району Москвы.

Адвокат телеведущей Катерина Гордон указала, что Водонаеву "вызвали в полицию для беседы". Опрос должен состояться во вторник, 11 февраля.

Проверка проводится по 282 статье уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что модель нужно привлечь к ответственности за ее высказывание о выплате материнского капитала.

Тогда Водонаева осудила россиян, которые, по ее мнению, "начнут рожать", чтобы получить деньги.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин, в частности, заявил о том, что маткапитал будут выдавать при рождении первого ребенка.

Водонаева прокомментировала предложение Володина оштрафовать ее

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