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Общество

12:18

Суд оставил в силе приговор Синице за твит с угрозами детям правоохранителей

суды общество

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Суд оставил в силе приговор Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за пост в социальной сети с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Решением Пресненского суда Москвы Синица был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Блогера осудили по делу о разжигании ненависти с угрозой насилия. Уточнялось, что осужденный "осознавал фактический характер и общественную опасность своих деяний".

Мосгорсуд также подтвердил законность приговора блогеру. Приговор Пресненского суда от 3 сентября 2019 года остался без изменений.

Позднее Синица попал в список террористов и экстремистов. После внесения людей в список Росфинмониторинга их счета оказываются замороженными. Это касается как зарплатных, так и пенсионных накоплений.

Ранее Мосгорсуд изменил меру пресечения школьнику, задержанному за изготовление самодельного взрывного устройства. Меру пресечения с домашнего ареста ему изменили на запрет определенных действий.

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