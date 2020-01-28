Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в изготовлении СВУ школьнику

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Мосгорсуд изменил меру пресечения школьнику, задержанному за изготовление самодельного взрывного устройства, сообщает Агентство "Москва".

Суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении подростку срока содержания под домашним арестом. В итоге меру пресечения с домашнего ареста ему изменили на запрет определенных действий.

До 28 апреля он не сможет выходить с 22:00 до 7:00 за пределы жилого помещения квартиры, посещать массовые и общественные мероприятия, общаться со свидетелями по уголовному делу, их представителями, защитниками, родственниками и близкими людьми. Обвиняемому запрещено отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

Ранее в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой".

Следствию не удалось доказать, что молодой человек действовал в составе организованной группы, к которой мог быть причастен студент Архангельского политехникума. Обвинение было изменено на менее тяжкое.

По информации следствия, 2 ноября школьник изготовил СВУ в квартире на улице Свободы в Москве. На тот момент подростку было 14 лет.

Преступление связали с другим уголовным делом, которое возбудили после взрыва в здании УФСБ по Архангельской области. Студент местного политехникума устроил подрыв, в результате чего пострадали трое сотрудников ФСБ, а 17-летний злоумышленник погиб. Правоохранители установили, что подрывник из Архангельска общался в соцсетях с жителем Москвы.