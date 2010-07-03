Завершено расследование дела задержанного за сборку СВУ школьника

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Следственный комитет завершил расследование по делу школьника, задержанного за изготовление самодельного взрывного устройства, сообщил Агентству "Москва" адвокат Сергей Ашанин.

"Следствие по делу завершено, мы приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", – заявил юрист.

Изначально подростку инкриминировали статьи о незаконном приобретении и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Позже обвинение переквалифицировали на менее тяжкое, поскольку следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы, к которой мог быть причастен студент Архангельского политехникума.

В октябре 2018 года студент политехникума устроил взрыв в здании управления ФСБ России по Архангельской области. При взрыве он погиб, трое сотрудников ФСБ России получили травмы.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".