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Москва 24

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Происшествия

14:52

Завершено расследование дела задержанного за сборку СВУ школьника

происшествия суды

Фото: Москва24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет завершил расследование по делу школьника, задержанного за изготовление самодельного взрывного устройства, сообщил Агентству "Москва" адвокат Сергей Ашанин.

"Следствие по делу завершено, мы приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", – заявил юрист.

Изначально подростку инкриминировали статьи о незаконном приобретении и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Позже обвинение переквалифицировали на менее тяжкое, поскольку следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы, к которой мог быть причастен студент Архангельского политехникума.

В октябре 2018 года студент политехникума устроил взрыв в здании управления ФСБ России по Архангельской области. При взрыве он погиб, трое сотрудников ФСБ России получили травмы.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".

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