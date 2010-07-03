Задержанному за сборку СВУ школьнику продлили арест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Пресненский суд столицы продлил арест школьнику, которого задержали сотрудники правоохранительных органов за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ). Молодой человек пробудет под стражей до 2 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на родственников школьника.

"Арест продлен до 2 ноября", – сказал собеседник агентства.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поэтому в пресс-службе суда не сообщили дату продления ареста.

Против молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой") и ч. 3 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой") УК РФ.

Позже обвинение переквалифицировали на менее тяжкое, так как следователи не нашли подтверждение тому, что школьник действовал в составе организованной группы, к которой мог быть причастен студент архангельского политехнического техникума.

По версии следствия, молодой человек изготовил СВУ 2 ноября в квартире на улице Свободы. На момент преступления ему было 14 лет. Ответственность по инкриминируемым ему статьям наступает именно с 14 лет.

Сотрудники ФСБ вышли на подростка при расследовании уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области. Правоохранители установили, что подрывник из Архангельска общался в соцсетях с жителем Москвы.

31 октября в управлении ФСБ по Архангельской области прогремел взрыв. Как установили следователи, 17-летний местный житель хотел пронести внутрь неизвестное устройство, когда оно взорвалось в руках злоумышленника. От полученных ранений он скончался. При взрыве также пострадали трое сотрудников ФСБ.

СК признал взрыв в архангельском управлении ФСБ терактом и завел уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".

