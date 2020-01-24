Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста задержанному за сборку СВУ школьнику

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Московский городской суд 28 января рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста школьнику, которого задержали за изготовление самодельного взрывного устройства. Об этом говорится на сайте Мосгорсуда.

В конце октября суд отпустил под домашний арест подростка, обвиняемого в изготовлении самодельного взрывного устройства. Срок домашнего ареста заканчивается 30 января 2020 года.

Ранее в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой".

Следствию не удалось доказать, что молодой человек действовал в составе организованной группы, к которой мог быть причастен студент Архангельского политехникума. Обвинение было изменено на менее тяжкое.

По информации следствия, 2 ноября школьник изготовил СВУ в квартире на улице Свободы в Москве. На тот момент подростку было 14 лет.

Преступление связали с другим уголовным делом, которое возбудили после взрыва в здании УФСБ по Архангельской области. Студент местного политехникума устроил подрыв, в результате чего пострадали трое сотрудников ФСБ, а 17-летний злоумышленник погиб. Правоохранители установили, что подрывник из Архангельска общался в соцсетях с жителем Москвы.