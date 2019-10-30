Суд отпустил из СИЗО задержанного за сборку СВУ школьника

16:45 (обновлено 30.10.2019 17:21)
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Суд Москвы отпустил под домашний арест подростка, которого обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
"Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Суд постановил отказать в удовлетворении заявленного следствием ходатайства, изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест до 30 января 2020 года, освободить из-под стражи в зале суда", – сообщили в пресс-службе.
Ранее против школьника было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой".
Следствию не удалось доказать, что молодой человек действовал в составе организованной группы, к которой мог быть причастен студент Архангельского политехникума. Обвинение было изменено на менее тяжкое.
По информации следствия, 2 ноября школьник изготовил СВУ в квартире на улице Свободы в Москве. На тот момент подростку было 14 лет.
Преступление связали с другим уголовным делом, которое возбудили после взрыва в здании УФСБ по Архангельской области. Студент местного политехникума устроил самоподрыв, в результате чего пострадали трое сотрудников ФСБ, а 17-летний злоумышленник погиб. Правоохранители установили, что подрывник из Архангельска общался в соцсетях с жителем Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: