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Происшествия

16:45 (обновлено 30.10.2019 17:21)

Суд отпустил из СИЗО задержанного за сборку СВУ школьника

происшествия суды

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Суд Москвы отпустил под домашний арест подростка, которого обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Московский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Суд постановил отказать в удовлетворении заявленного следствием ходатайства, изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест до 30 января 2020 года, освободить из-под стражи в зале суда", – сообщили в пресс-службе.

Ранее против школьника было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой".

Следствию не удалось доказать, что молодой человек действовал в составе организованной группы, к которой мог быть причастен студент Архангельского политехникума. Обвинение было изменено на менее тяжкое.

По информации следствия, 2 ноября школьник изготовил СВУ в квартире на улице Свободы в Москве. На тот момент подростку было 14 лет.

Преступление связали с другим уголовным делом, которое возбудили после взрыва в здании УФСБ по Архангельской области. Студент местного политехникума устроил самоподрыв, в результате чего пострадали трое сотрудников ФСБ, а 17-летний злоумышленник погиб. Правоохранители установили, что подрывник из Архангельска общался в соцсетях с жителем Москвы.

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