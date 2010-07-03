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Происшествия

13:21

Осужденного за твит с угрозами блогера Синицу внесли в список террористов

происшествия

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Блогер Владислав Синица, который был осужден за твит с угрозами в адрес детей представителей силовых ведомств, попал в список террористов и экстремистов. Об этом информирует сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

"Синица Владислав Юрьевич, 17 июня 1989 г. рождения, город Подольск Московской области", – такая информация числится в разделе "Российские физические лица".

Отмечается, что после внесения людей в список Росфинмониторинга, счета его фигурантов оказываются замороженными. В частности, это касается как зарплатных, так и пенсионных накоплений.

Ранее стало известно, что решением Пресненского суда Москвы Синица был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Блогера осудили по делу о разжигании ненависти с угрозой насилия после того, как он опубликовал пост, в котором угрожал детям сотрудников Росгвардии и полиции.

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