Осужденного за твит с угрозами блогера Синицу внесли в список террористов

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Блогер Владислав Синица, который был осужден за твит с угрозами в адрес детей представителей силовых ведомств, попал в список террористов и экстремистов. Об этом информирует сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

"Синица Владислав Юрьевич, 17 июня 1989 г. рождения, город Подольск Московской области", – такая информация числится в разделе "Российские физические лица".

Отмечается, что после внесения людей в список Росфинмониторинга, счета его фигурантов оказываются замороженными. В частности, это касается как зарплатных, так и пенсионных накоплений.

Ранее стало известно, что решением Пресненского суда Москвы Синица был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Блогера осудили по делу о разжигании ненависти с угрозой насилия после того, как он опубликовал пост, в котором угрожал детям сотрудников Росгвардии и полиции.