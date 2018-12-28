Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

За деяния, совершенные однократно и не представляющие угрозы для конституционного строя и безопасности государства, уголовную ответственность заменят административной.

Граждан будут наказывать штрафом до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

Юридическим лицам грозит штраф от 250 тысяч до полумиллиона рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае повторного правонарушения.

Попадающие под действие закона о декриминализации приговоры отменят, а возбужденные остановят. Срок давности привлечения к ответственности за подобные деяния ограничивается одним годом.

Ранее пакет законопроектов во втором чтении приняли депутаты Госдумы. Совет Федерации также одобрил эту инициативу.