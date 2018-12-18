Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 декабря, 12:41

Госдума декриминализовала статью за репосты во втором чтении

власть

18 декабря, 12:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет законопроектов, внесенных Владимиром Путиным о частичной декриминализации статьи об экстремизме, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Предполагается, что уголовную ответственность заменят на административную за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства.

За повторное нарушение в течение года уже грозит уголовная ответственность. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на гуманизацию уголовного законодательства РФ.

Второй законопроект подразумевает административную ответственность за действия, направленные на совершение указанных деяний с использованием СМИ и интернета. За это грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Для юридических лиц предусматривается штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что изменение уголовного законодательства позволит исключить наказание за неосторожную, но не представляющую серьезной опасности публикацию в интернете.

власть

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика