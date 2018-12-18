Госдума декриминализовала статью за репосты во втором чтении

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет законопроектов, внесенных Владимиром Путиным о частичной декриминализации статьи об экстремизме, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Предполагается, что уголовную ответственность заменят на административную за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства.

За повторное нарушение в течение года уже грозит уголовная ответственность. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на гуманизацию уголовного законодательства РФ.

Второй законопроект подразумевает административную ответственность за действия, направленные на совершение указанных деяний с использованием СМИ и интернета. За это грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Для юридических лиц предусматривается штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что изменение уголовного законодательства позволит исключить наказание за неосторожную, но не представляющую серьезной опасности публикацию в интернете.