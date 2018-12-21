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10:54

Совфед поддержал отмену наказаний за репост

власть политика общество

10:54

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Фото: depositphotos/GaudiLab

Совет Федерации в пятницу, 21 декабря, одобрил пакет законов о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Закон предусматривает декриминализацию преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ, если оно совершено впервые.

Часть 1 предусматривает наказание за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, на унижение достоинства человека либо группы лиц <...> совершенные публично или с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Назначается штраф минимум 300 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, в зависимости от тяжести преступления. Принятый пакет законопроектов предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за эти деяния.

Уголовной ответственности не будет, если подобное действие совершено впервые и не представляет серьезной угрозы. Однако уголовная ответственность последует тогда, когда подобные деяния совершены повторно, после привлечения к административной ответственности за аналогичные поступки в течение года. Это касается и репостов в социальных сетях. Члены Совета Федерации приняли во внимание, что Верховный суд 20 сентября 2018 года в своем постановлении о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности указал судам, что важно всегда учитывать степень общественной опасности каждого конкретного действия.

"Не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью 1 статьи 282 УК РФ, является обоснованным", – отмечается в пояснительной записке.

Без изменений остаются: уголовные наказания за подобные действия, совершенные с применением насилия либо с угрозой о насилии, а также с использованием своего служебного положения и организованной группой.

Поправки в 282 статью подготовлены вместе с изменениями в КоАП. В КоАП добавляется новая статья "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". За нее наказание – штраф 10-20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов, а также административный арест до 15 суток. Для юридических лиц будет назначаться штраф от 250 до 500 тысяч рублей. К административной ответственности будут привлекаться те, кто совершил правонарушение первый раз и при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса.

Приговоры, попадающие под действие закона о декриминализации, будут отменены, а возбужденные дела остановлены. Также устанавливается годичный срок давности привлечения к ответственности за подобные деяния.

18 декабря Государственная Дума приняла пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Пакет законопроектов внес Владимир Путин.

власть политика общество

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