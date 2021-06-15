Водонаева сообщила о своей госпитализации после обморока

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Телеведущую Алену Водонаеву госпитализировали после обморока. Об этом она сама рассказала в публикации в Instagram.

Водонаева заявила, что упала в обморок в выходные во время поездки в Санкт-Петербург. Телеведущей стало плохо во время отдыха в отеле.

"Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются", – описала Водонаева свое состояние.

На момент приезда медиков скорой помощи состояние телеведущей улучшилось. Врачи предположили, что у нее просто упало давление. При этом в тот же день в Москве Водонаевой вновь стало плохо.

Специалисты направили телеведущую на обследование. В итоге Водонаевой был поставлен диагноз "транзиторная ишемическая атака".

"Сейчас я лежу в стационаре хорошей больницы", – рассказала ведущая.

Она посоветовала своим поклонникам внимательнее следить за здоровьем.

В апреле текущего года Водонаева сообщала о перенесенном микроинсульте. Как отмечала телеведущая, в ее жизни присутствует много стресса.