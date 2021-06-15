Водонаева сообщила о своей госпитализации после обморока

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Телеведущую Алену Водонаеву госпитализировали после обморока. Об этом она сама рассказала в публикации в Instagram.
Водонаева заявила, что упала в обморок в выходные во время поездки в Санкт-Петербург. Телеведущей стало плохо во время отдыха в отеле.
"Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются", – описала Водонаева свое состояние.
На момент приезда медиков скорой помощи состояние телеведущей улучшилось. Врачи предположили, что у нее просто упало давление. При этом в тот же день в Москве Водонаевой вновь стало плохо.
Специалисты направили телеведущую на обследование. В итоге Водонаевой был поставлен диагноз "транзиторная ишемическая атака".
"Сейчас я лежу в стационаре хорошей больницы", – рассказала ведущая.
Она посоветовала своим поклонникам внимательнее следить за здоровьем.
В апреле текущего года Водонаева сообщала о перенесенном микроинсульте. Как отмечала телеведущая, в ее жизни присутствует много стресса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: