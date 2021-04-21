Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева сообщила о перенесенном микроинсульте. По словам телеведущей, ее уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщает "Газета.ру".

"Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую", – рассказала Водонаева в Instagram.

По ее словам, в последний раз она попадала в больницу в 2009 году, а затем обращалась к врачам во время беременности.

Водонаева также рассказала, что в ее жизни присутствует много стресса.



Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина обратилась к врачу после выстрела в МХАТ имени А. П. Чехова. Она посетила спектакль Ренаты Литвиновой, в конце которого прозвучал сценарный выстрел. Как призналась Бородина, уже через пару минут ее самочувствие резко ухудшилось из-за боли в груди. В больнице ведущей диагностировали невралгию и посоветовали специальный массаж и некоторые медикаменты.

