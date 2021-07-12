Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Телеведущая Алена Водонаева рассказала о панических атаках, из-за которых она перестала появляться в Сети. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Верю в то, что это кому-нибудь поможет, да и просто будет осознание того, что вы не один на один с этой жутью. Хотя, судя по количеству сообщений в директе на эту тему, нас таких много", – отметила телезвезда.
Водонаева поделилась, что приступы панических атак начались у нее после перенесенного инсульта. Девушка просыпалась ночами от страха с сильно бьющимся сердцем.
"На прошлой неделе днем в спокойной обстановке, когда ничего не предвещало, это случилось полноразмерно: с неконтролируемой паникой, давлением под 200 (при моем обычном 90/60), страхом смерти. Начала задыхаться, бешено билось сердце и почему-то огнем горели все слизистые. Длилось это 5–7 минут", – добавила Водонаева.
Она заключила, что будет изучать возможность избавления от панических атак. По ее словам, таким недугом можно страдать годами.
Ранее Водонаева сообщила о перенесенном микроинсульте. По ее словам, в последний раз она попадала в больницу в 2009 году, а затем обращалась к врачам во время беременности.
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