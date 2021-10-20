В России увеличился спрос на туры на Мальдивы и в Доминикану

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За первые девять месяцев 2021 года в России зафиксировано значительное повышение спроса на туры на островные курорты по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей туристической отрасли.
Наиболее востребованными оказались Мальдивы, куда количество проданных путевок за указанный период выросло на 116%, свидетельствуют данные сервиса Level Travel. В случае с Доминиканой этот показатель составляет 76%, а с Кубой – 32%. В Tez Tour между тем обращают внимание на тот факт, что в 2021 году поездки на островные курорты вошли в десятку по объему продаж: например, на Мальдивах с начала этого года отдохнуло в 1,5 раза больше путешественников, чем в тот же период два года назад.
По данным АТОР, Мальдивы, Куба и Сейшелы вышли на допандемийный уровень по количеству российских туристов и даже превысили его: в первом случае рост почти трехкратный – с 58 тысяч туристов до 171 тысячи.
Отмечается также, что больше всего бронирований островных направлений пришлось на летний период, несмотря на то что они обычно востребованы зимой. Эксперты связывают это с небольшим количество доступных для пляжного отдыха курортов в этом году.
В числе других причин называются относительно низкие цены: например, стоимость поездки на Кубу на двоих на неделю начинается от 116 тысяч рублей, что зачастую было сопоставимо с более близкими массовыми направлениями отдыха из-за их подорожания. Так, минувшим летом цены на премиальный отдых в Анапе доходили до 550 тысяч рублей, тогда как на Мальдивах этот показатель не превышал 450 тысяч рублей.
Ранее в АТОР предупредили, что стоимость туристических путевок по внутренним и зарубежным направлениям продолжит расти в 2022 году. Так, в среднем цена за недельный отдых в четырехзвездочном отеле на российском курорте в 2021 и в 2019 годах отличается на 25–30%, а на некоторых заграничных курортах выросла на 70%.
Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Мальдивы
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