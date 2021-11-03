В Крыму отменили QR-коды для посещения учреждений, оказывающих госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые изменения, внесенные в указ об ограничениях из-за коронавируса в Крыму, касаются отмены QR-кодов не для заселения в гостиницы, а для посещения учреждений, оказывающих госуслуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера республики Елену Романовскую.
"[Изменения] касаются предоставления государственных и муниципальных услуг. [Теперь разрешено] зайти в МФЦ без QR-кода – сертификата о вакцинации, зайти в ЗАГС и зайти во все учреждения, которые предоставляют государственные услуги. В управление соцзащиты, например. Есть некоторые услуги, которые человек может получить только лично", – уточнила она.
При этом ранее появилась информация, что вгостиницах Крыма отменили требование предъявлять QR-коды, ПЦР-тесты и справки о перенесенном коронавирусе.
До этого на въезде в Севастополь досрочно закрылись блокпосты. Решение принял губернатор региона Михаил Развозжаев. Он считает, что блокпосты позволили снизить туристический поток.
Блокпосты в Севастополе прекращают работу
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