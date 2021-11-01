В Севастополе досрочно закрывают блокпосты

Блокпосты в Севастополе прекращают работу
Блокпосты на въезде в Севастополь прекратят работу раньше окончания нерабочих дней, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Михаила Развозжаева.
"Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим, – снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город", – сказал Развозжаев на заседании правительства.
Ранее глава региона распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов или справок о перенесенном коронавирусе.
Развозжаев отметил, что некоторые отменили брони в отелях после введения QR-кодов, однако граждане могут разместиться в частном секторе.
Уже сотни машин не пропустили в Севастополь