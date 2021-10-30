На блокпостах в Севастополе развернули свыше 200 автомобилей

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В первый день работы блокпостов в Севастополе не пустили более 200 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.

"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата или QR-кода о вакцинации, сертификата или QR-кода о перенесенном заболевании", – говорится в сообщении.

Также известно, что в город не пустили десять человек из прибывших на железнодорожный вокзал. Эти пассажиры покупали за свой счет билеты и убывали в обратном направлении. По словам правительства, в субботу транспортный поток в город был незначительным.

Ранее Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов или справок о перенесенном коронавирусе. Он считает, что данная мера поможет ограничить турпоток в Севастополь.

Он отметил, что некоторые отменили брони в отелях после введения QR-кодов, однако граждане могут разместиться в частном секторе.