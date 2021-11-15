Около 4 тыс объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в столице в этом сезоне. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда", – рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Катки с искусственным льдом откроются уже в ноябре. Всего в городе подготовили более 150 таких объектов. Впервые ледовые площадки обустроили в скверах Хачатуряна и по Олонецкому проезду, а также в парке Северного речного вокзала.

Катки с естественным льдом, ледяные горки и лыжные трассы в Москве откроются после установления устойчивых минусовых температур.

Новые лыжные трассы появятся в парках "Сокольники" и "Хованская дубрава", в Таганском парке и парке "Дубки" появятся снежные и ледяные горки. Горнолыжный склон откроется на улице Металлургов, места для катания на тюбингах оборудуют на улице Дольской.

На территории создаваемого парка "Яуза" будет работать 23 объекта зимнего отдыха, добавил Бирюков.

"В сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом. Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта", – пояснил заммэра.

Объекты зимнего отдыха можно будет посетить на шести парковых территориях, прилегающих к набережным Москвы-реки. Открытый каток и лыжные трассы заработают на улице Борисовские Пруды в парке "Южный кластер". Снежные горки, городки и универсальные площадки для зимних видов спорта откроются в парке "Фили". Лыжные трассы появятся в парке 850-летия Москвы, Братеевской пойме, музее-заповеднике "Коломенское" и природно-историческом парке "Москворецкий".

На всех объектах появятся освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, точки общественного питания и туалеты. Бирюков подчеркнул, что особое внимание уделят соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября. Первые четыре сеанса в будни будут бесплатными. Кроме того, гостям предложат мастер-классы со звездами российского спорта. В частности, по субботам на катке будет работать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.