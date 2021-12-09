"Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы после победы над "Легией"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Спартак" победил польскую "Легию" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 17-й минуте мяч забил Зелимхан Бакаев.

"Спартак" набрал 10 очков, занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее петербургский "Зенит" сыграл вничью с английским "Челси" в заключительном туре Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:3. Мячи у "Зенита" забили Клаудиньо, Сердар Азмун и Магомед Оздоев, а также Ромелу Лукаку и Тимо Вернер, который попал в ворота соперников два раза.

"Зенит" набрал 5 очков. Команда сыграет в плей-офф Лиги Европы.

