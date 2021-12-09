КДК РФС оставил в силе красную карточку игроку "Краснодара" Крыховяку

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Решение арбитра об удалении полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка в матче чемпионата России против "Сочи" в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза признали правильным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

"Мы обратились к ЭСК по просьбе "Краснодара", комиссия приняла решение, что красная карточка была показана верно. Применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической, КДК не будет", – говорится в сообщении.

На 86-й минуте матча главный арбитр встречи 17-го тура РПЛ Сергей Карасев показал футболисту красную карточку. Из-за этого в домашней игре 18-го тура с "Нижним Новгородом" спортсмен не сможет помочь своей команде.

Ранее петербургский "Зенит" сыграл вничью с английским "Челси" в заключительном туре Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:3.