КДК РФС оставил в силе красную карточку игроку "Краснодара" Крыховяку

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Решение арбитра об удалении полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка в матче чемпионата России против "Сочи" в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза признали правильным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.
"Мы обратились к ЭСК по просьбе "Краснодара", комиссия приняла решение, что красная карточка была показана верно. Применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической, КДК не будет", – говорится в сообщении.
На 86-й минуте матча главный арбитр встречи 17-го тура РПЛ Сергей Карасев показал футболисту красную карточку. Из-за этого в домашней игре 18-го тура с "Нижним Новгородом" спортсмен не сможет помочь своей команде.
Ранее петербургский "Зенит" сыграл вничью с английским "Челси" в заключительном туре Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:3.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: