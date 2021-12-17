"Московский патруль":скончался стомалог, на которого напал мужчина с ножом

В Москве скончался стоматолог, которого ранил ножом недовольный пациент.

Все произошло 13 декабря. Недовольный пациент пришел в клинику, дождался своей очереди и набросился на 40-летнего врача с ножом. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

