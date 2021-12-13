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Стрельба произошла возле ночного клуба в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В результате происшествия пострадали пять человек. Это охранники заведения.

"Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону сотрудников службы охраны. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение", – сказали в пресс-службе.

По некоторым данным, причиной произошедшего мог стать конфликт посетителей и охраны, который случился несколько дней назад. В настоящее время начата спецоперация для задержания устроившего стрельбу.

Ранее в подмосковной Балашихе задержали молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении. По данным правоохранителей, в подъезде одного из домов молодой человек напал с ножом на местного жителя, требуя отдать деньги, однако получил отпор, после чего скрылся. В результате потерпевший получил телесные повреждения.

Злоумышленника удалось найти по месту временной регистрации в Железнодорожном после изучения записей с камер видеонаблюдения. Его заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").

