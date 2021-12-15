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В центре Москвы загорелось неэксплуатируемое здание школы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Речь идет о доме 39, строении 1, на улице Таганской. Здание было построено в 1936 году.
В настоящее время площадь возгорания устанавливается. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о пожаре в здании Государственного научного центра колопроктологии на северо-западе Москвы. Очаг возгорания находился в кабинете складируемого оборудования на восьмом этаже.
В результате происшествия никто не пострадал. Пожар был оперативно потушен.