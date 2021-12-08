Годовая инфляция в России замедлилась до 8,28%

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Показатель годовой инфляции в России за минувшую неделю снизился на 0,1%, упав до 8,28%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.
"За неделю, с 30 ноября по 6 декабря, инфляция замедлилась до 0,07%. Снизились темпы роста цен на продовольственные товары (0,2 против 0,24% неделей ранее) при замедлении роста цен на продукты питания без овощей и фруктов (0,19 против 0,32%)", – говорится в материалах.
Также в министерстве отметили возобновление снижения цен на туристические услуги – они подешевели на 0,83% после подорожания на 1,37%, наблюдавшегося неделей ранее. Этот процесс главным образом объясняется снижением стоимости туров в Турцию на 17,11%.
В МЭР отметили, что инфляция в России по итогам ноября составила 8,4% в годовом выражении. По оценке ведомства, основное давление на этот показатель оказало нетипичное для ноября повышение цен в сфере услуг (+0,81%), а также подорожание зарубежных туристических предложений. При этом темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары снизились.
7 декабря Владимир Путин поручил правительству обеспечить снижение инфляции в 2022 году до целевого уровня в объеме 4%. Президент подчеркнул, что повышение инфляции сегодня представляет наибольшую проблему для россиян и национальной экономики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти озабочены текущей высокой инфляцией в стране. По его словам, этот вопрос постоянно стоит в повестке дня президента и правительства и постоянно обсуждается.
Инфляция в РФ ускорилась до 8,38%
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