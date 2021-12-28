"Московский патруль": полицейские обнаружили цех по производству поддельной красной икры

Подмосковные полицейские пресекли производство и сбыт поддельной красной икры: фальшивые деликатесы изымали тоннами. Уже известно, что пятеро "бизнесменов" из ближнего зарубежья, собственноручно наполняли банки имитацией одного из главных символов новогоднего застолья.

Подпольный цех обнаружили в Реутове. В нем, предположительно, фасовали икру, засветившуюся в контрольной закупке оперативников.



На производстве трудились пятеро граждан ближнего зарубежья, у которых отсутствовали медицинские книжки и разрешение на работу. Они привлечены к административной ответственности.

Экспертиза показала, что большая часть изъятой продукции – лишь имитация икры, не имеющая никакого отношения к рыбе. Контрафакт продавался в торговых рядах. Всего правоохранители изъяли четыре тонны подобной продукции.

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