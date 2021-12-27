Водитель загоревшейся автоцистерны на Киевском шоссе госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на 36-м километре Киевского шоссе. Там происходит факельное горение высотой около пяти метров, существует угроза взрыва.

В столичном главке МЧС уточнили, что пожарные приступили к ликвидации возгорания.

В Дептрансе сообщили, что из-за происшествия по Боровскому шоссе следуют с опозданием автобусы № 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к. Москвичей попросили быть внимательными, слушать объявления водителей.

