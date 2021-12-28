"Московский патруль": суд арестовал похитителей жителя подмосковной Дрезны

Суд арестовал троих фигурантов дела о похищении человека и вымогательстве. По версии следствия, сообщники ночью подкараулили потерпевшего в подмосковном городе Дрезна, силой затолкали в машину и увезли с собой в Орехово-Зуево.

Там, в одном из подъездов многоквартирного дома похитители стали избивать потерпевшего, требуя вернуть деньги, которые он им якобы должен. После этого мужчину отпустили и пригрозили физической расправой, если он в течение двух недель не отдаст деньги. Испугавшись за свою жизнь, гражданин обратился в полицию.

Личности подозреваемых установили. Все они - жители Московской области. В отношении двоих судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одного фигуранта данного дела оставили под подписку о невыезде.

Следственные действия продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.