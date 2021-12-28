СК возбудил дело против мужчины, устроившего стрельбу в больнице в Ставрополье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве против мужчины, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде. Об этом сообщается на сайте управления СК по Ставропольскому краю.

"Установлено, что 28 декабря текущего года подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения", – говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что в результате действий подозреваемого никто не пострадал. Дело в отношении 36-летнего мужчины будут расследовать по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").

"В ближайшее время будет решен вопрос о задержании подозреваемого и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения", – добавили в ведомстве.

Ранее в местной администрации сообщили, что инцидент со стрельбой в больнице Светлограда возник из-за бытового конфликта, который устроил нетрезвый сотрудник медучреждения. Там отметили, что он выстрелил в дверь одного из кабинетов. По другим данным, мужчина не имел при себе оружия, но взрывал петарды.