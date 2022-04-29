Центробанк России понизил курс доллара на 30 апреля

Центробанк РФ понизил курс доллара. На 30 апреля официальный курс установлен на уровне 71,02 рубля. Официальный курс евро тоже понизили – до 74,56 рубля.

Эти котировки установлены вплоть до 4 мая. При этом в ходе торгов на Московской бирже курс евро опускался ниже 74 рублей. Это впервые с марта 2020 года.