Чехия не будет платить за российский газ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Чехия не намерена переходить на оплату поставок газа из РФ в рублях, заявил премьер-министр республики Петр Фиала. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России", – сказал он.
По словам Фиалы, согласие некоторых стран и компаний перейти на новый формат оплаты является ошибкой.
"Это нарушение санкций. Это опасно", – подчеркнул он.
В конце марта Владимир Путин распорядился перевести в рубли платежи за поставки газа в недружественные страны в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.
Позднее ряд стран от такого порядка оплаты отказался. В их числе были Польша и Болгария. На фоне этого 27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.
Эксперт оценил отказ стран Запада от оплаты газа в рублях
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