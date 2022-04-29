Чехия не будет платить за российский газ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чехия не намерена переходить на оплату поставок газа из РФ в рублях, заявил премьер-министр республики Петр Фиала. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России", – сказал он.

По словам Фиалы, согласие некоторых стран и компаний перейти на новый формат оплаты является ошибкой.

"Это нарушение санкций. Это опасно", – подчеркнул он.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести в рубли платежи за поставки газа в недружественные страны в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Позднее ряд стран от такого порядка оплаты отказался. В их числе были Польша и Болгария. На фоне этого 27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.