Московских водителей предупредили о продолжительном часе пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечерний час пик в Москве начнется в 15:00 и продолжится до 21:00, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время загруженность дорог составляет 6 баллов, при этом в пиковое время ожидаются 7–8 баллов.

Движение на данный момент затруднено на:



ТТК, внешней и внутренней стороне Лужнецкой эстакады;

ТТК, внешней и внутренней стороне Савеловской эстакады;

Ленинградском шоссе, в сторону области;

шоссе Энтузиастов, в сторону области.

В департаменте призвали заранее планировать поездки, выезжать после часа пик или отложить поездку до утра субботы, а тем, кто остается в Москве, следует воспользоваться общественным транспортом

Ранее москвичей предупредили о дачных заторах. По данным Дептранса, за последний месяц количество машин на дорогах столицы увеличилось на 100 тысяч – это более 3 миллионов авто.

Наибольшее число выезжающих из столицы ожидается перед длительными майскими выходными – 29 апреля.