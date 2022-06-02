"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ЦОДД.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: авария с участием трех легковых машин, ДТП с участием такси, авария с участием грузовика.