Очевидец рассказала подробности взрыва газа в доме в Мытищах

Видео: Москва 24

Девушка Диана, ставшая очевидцем хлопка газа в жилом доме в Мытищах, рассказала Москве 24 о случившемся. По ее словам, во время ЧП возникло ощущение падения стены.

"Вот, где конкретно горело все, там съемщики были, их мало кто знал. Все остальные жители давнейшие – бабушки, дедушки. Мама сказала, что ощущение было такое, как будто стена обвалилась", – сказала Диана.

Она добавила, что дом ранее осматривали сотрудники газопровода и рекомендовали заменить трубу, поскольку в ней была зафиксирована трещина.

ЧП произошло 1 июня в многоквартирном жилом доме на улице Мира в доме 6А. После хлопка там произошел пожар на площади 120 квадратных метров, он охватил три квартиры. В результате случившегося погибла женщина, еще два человека пострадали, в том числе малолетний ребенок.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку, СК возбудил уголовное дело. В настоящее время дом отключен от газоснабжения. Ситуацию контролирует аварийная бригада.

