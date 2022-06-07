"Московский патруль": автомобиль перевернулся и сгорел в Подмосковье

Спортивный автомобиль перевернулся и сгорел в Подмосковье. По некоторым данным, машина принадлежит музыканту и блогеру Олегу Абрамову.

Он выжил, но одного из его приятелей спасти не удалось. По факту произошедшего проводится проверка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

