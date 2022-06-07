Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП на Крылатской улице в Москве

Расследование обстоятельств смертельной аварии на Крылатской улице контролирует прокуратура. Ведомство подтвердило гибель одного человека. Им оказался водитель, стоявший на дороге после другой аварии.

Трагедия произошла около 19:00. На развилке Крылатской улицы и проспекта Жукова девушка на BMW протаранила аварийный фургон. Под удар попал и водитель внедорожника, с которым до этого успел столкнуться грузовик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

