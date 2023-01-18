Иммунолог спрогнозировал будущее коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо-опасным инфекциям Владислав Жемчугов спрогнозировал будущее коронавируса, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Человечество все вакцинировано или переболело, у него мощный коллективный иммунитет, вирусу некуда деваться, он должен найти нового хозяина", – сказал Жемчугов.

Издание передает, что на данный момент при помощи мутационного процесса вышли новые "конструкции вируса, которые обладают колоссальным потенциалом к размножению". Специалист отметил, что новые конструкции вируса приходят на место предшествующих и также заполоняют планету.

"Я думаю, что в течение года мы увидим, кто примет эстафету от человечества, будут какие-то новые хозяева, может, рыбы, мыши или кошки", – заявил врач.

По его словам, вирус может погибнуть, если не найдет нового переносчика. Кроме того, коронавирус может стать одним из сезонных заболеваний, подобно гриппу, совершая переходы из Южного полушария в Северное.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о напряженной ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве. По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости среди детей остаются ниже эпидемических пороговых величин. С момента начала эпидсезона полностью не закрывалась ни одна столичная образовательная организация. Занятия прерывались только в отдельных зданиях и классах.

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