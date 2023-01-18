В России за сутки выявили 5 478 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за минувшие сутки выявили 5 478 новых случаев коронавируса. От болезни скончались 46 человек. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За 24 часа госпитализация потребовалась 893 жителям страны. Побороли недуг за это время 5 028 пациентов.

Всего с начала пандемии в РФ было зафиксировано 21 870 422 случая COVID-19. Выздоровели за этот период 21 288 067 человек, умерли 394 529.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на состояние репродуктивного здоровья граждан, поэтому вакцинация по-прежнему важна.

Он подчеркнул, что вакцинация остается актуальной, несмотря на снижение показателей заболеваемости.



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