Пандемия повлияла на репродуктивное здоровье россиян – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на состояние репродуктивного здоровья граждан, поэтому вакцинация по-прежнему важна, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом", – говорится в приветственном слове министра к участникам Международного конгресса по репродуктивной медицине.

Мурашко подчеркнул важность своевременной вакцинации беременных женщин и граждан репродуктивного возраста на этапе планирования беременности.

Ранее врач-уролог, урогинеколог Екатерина Ростовцева рассказала Москве 24, что коронавирус, влияние высоких температур и курение могут привести к снижению фертильности у мужчин. Повлиять на фертильность могут и половые инфекции, такие как хламидиоз или гонорея. При этом иногда последствия бывают поправимыми.

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