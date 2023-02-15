В России выявили 13 436 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за сутки выявили 13 436 новых случаев заражения коронавирусом – максимум с 14 октября 2022 года. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки умерли 36 пациентов, госпитализировали 1 548 человек. Выздоровел от коронавируса 12 071 гражданин.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса в стране было зафиксировано 22 106 985 случаев заражения инфекцией.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ вновь активизировался коронавирус. На этой неделе в государстве зафиксировали свыше 60 тысяч новых случаев и показатель заболеваемости вырос сразу на 33%.



В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

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