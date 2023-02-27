Медведев заявил, что у Запада не получится развалить Россию, как СССР

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Если появится серьезный вопрос о существовании России, то он будет решаться не на фронте в Украине, а вместе с вопросом о дальнейшем существовании всей человеческой цивилизации. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации", – написал Медведев в статье для газеты "Известия" .

Он подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких двусмысленностей. Политик заявляет, что мир без России нам не нужен.

Медведев в своей статье утверждает, что к спецоперации России на Украине привело навязчивое желание Запада растерзать Россию, которая стала правопреемником СССР. Он отметил, что после смерти большой страны всегда возникает конфликт и назвал это "неумолимым и жестоким ходом мировой истории".

Политик также отметил, что история показывает, что любая рухнувшая империя "хоронит под своими обломками полмира, а то и больше". Он подчеркнул, что этого не хотят уразуметь те, кто сначала разваливал СССР, а теперь пытаются уничтожить Россию.

По его мнению, точками невозврата можно считать две даты. Первой стала осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа, а второй – весна 2014 года, когда народ Крыма высказал свою волю на законном референдуме, навсегда вернувшись на историческую родину. Он подчеркнул, что у западного мира это событие вызвало "бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор".

Политик заявляет, что стремление Запада растерзать РФ подпитывается их желанием создать в лице Украины "анти-Россию". По его мнению, недруги страны считают, что смогут без существенных проблем "похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт". Однако, подчеркивает Медведев, "как с СССР", у них не получится.

Медведев заявляет, что враги России продолжают накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. По его мнению, их цели ведут к краху, проигрышу для всех и апокалипсису, когда "о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы".

Он подчеркнул, что Россия этого не допустит, и страна не одинока в этом стремлении. Медведев заявляет, что страны Запада с их сателлитами составляют лишь 15% населения планеты.

"Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров – залог сохранения будущего для всего нашего Мира", – резюмировал политик.

До этого Медведев призвал отодвинуть существующие для России угрозы как можно дальше от ее территориальных границ. Он заявил, что главной целью соперников России является ослабление Москвы и по этой причине западные государства не заинтересованы в завершении конфликта.

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