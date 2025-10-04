Путин поздравил Космические войска России с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск России с их профессиональным праздником.

Президент выразил уверенность, что Космические войска и впредь будут твердо стоять на страже стратегических интересов страны, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы и обеспечение обороноспособности государства.

По его словам, личный состав Космический войск бережно хранит и развивает традиции своих предшественников. Среди их основных задач – управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз РФ в космосе и из него, а при необходимости – их эффективное отражение.

Путин уточнил, что создание такого рода войск стало знаковым событием в истории Вооруженных сил России, так как это дало возможность продолжить централизованно развивать российские космические силы и средства, надежно обеспечивающие нацбезопасность за земле и околоземном пространстве.

Глава государства подчеркнул, что инновационные проекты, современные космодромы, научные центры, мощные и конкурентоспособные космические системы были созданы благодаря труду ученых, конструкторов, военных и гражданских специалистов.

Ранее Путин и Сергей Собянин открыли в Москве Национальный космический центр (НКЦ). Он стал совместным проектом столичного правительства и "Роскосмоса". Центр даст возможность сконцентрировать в одном месте несколько ключевых организаций ракетно-космической промышленности.