Мантуров сообщил о налаживании производства спутников в России

Фото: kremlin.ru

Задача по налаживанию конвейерного производства спутников, поставленная "Роскосмосу", выполнена. АО "Решетнев" завершило создание первой отечественной линии сборки космических аппаратов массой до 300 килограммов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Сейчас уже идет работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились", – цитирует его ТАСС.

По словам Мантурова, это станет подспорьем для ускорения выполнения нацпроекта "Космос" и запуска большего числа спутников.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии космической отрасли в Москве. По его словам, столица делает все, начиная с электроники и заканчивая важнейшими компонентами спутника. Мэр отметил важность того, что в этой отрасли появляются новые современные игроки, которые иногда даже вытесняют старых, показывая хорошие новации и динамику развития.

Кроме того, в режиме видеоконференции Собянин поучаствовал в торжественном запуске серийного производства солнечных батарей для космических аппаратов связи в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

