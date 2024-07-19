Новости часа: мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около двух тысяч гектаров территорий будет благоустроено в рамках программы реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

Строительство технопарка площадью 22,2 тысячи квадратных метров началось в районе Аэропорт, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Выставка животных из столичных приютов пройдет на ВДНХ 20 июля, рассказали в комплексе горхозяйства.