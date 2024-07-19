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Новости

19 июля, 16:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Новости часа: мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Новости часа: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

Собянин пригласил москвичей на бесплатные занятия спортом

Собянин: московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог более чем 360 тыс предпринимателям

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве появится 7 тысяч рабочих мест

Новости часа: объем закупки по офсетным контрактам в Москве достиг 410 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около двух тысяч гектаров территорий будет благоустроено в рамках программы реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.

Строительство технопарка площадью 22,2 тысячи квадратных метров началось в районе Аэропорт, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Выставка животных из столичных приютов пройдет на ВДНХ 20 июля, рассказали в комплексе горхозяйства.

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