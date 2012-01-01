Жители столицы могут воспользоваться бесплатными аудиоэкскурсиями по Москве-реке

19 июля ежегодно отмечается День Москвы-реки. Главная водная артерия столицы сотни лет была свидетелем многих событий, узнать о которых можно с помощью нескольких экскурсионных маршрутов. Расскажем о самых интересных из них.



Главное за час

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Познакомиться с главными достопримечательностями столицы можно с помощью аудиоэкскурсии на круговом маршруте. Прогулка по Москве-реке начинается на Третьяковском причале и длится чуть больше часа. За это время пассажиры увидят Малый Москворецкий, Чугунный, Садовнический, Комиссариатский, Зверев, Малый Краснохолмский и Шлюзовой мосты, каждый из которых имеет свою уникальную историю. Слушателей ждут рассказы о том, кто жил в легендарном доме на Котельнической набережной, как появился парк "Зарядье", в чем загадка "Парящего" моста и почему снесли стоявшую там одну из самых больших гостиниц в Европе.

Во время прогулки можно будет также полюбоваться особняками на Пречистенской набережной, заводом "Красный Октябрь" и "ГЭС-2", а в конце экскурсии участников ждут фонтаны в Водоотводном канале.

Арт-пространства

Узнать о лучших локациях для фотосессий и познакомиться с историей любимых мест москвичей можно во время прогулки по центральному маршруту. Аудиоэкскурсия длится чуть меньше часа, однако этого времени хватит, чтобы увидеть поближе главные арт-пространства и набережные.

Путешествие начинается у причала Парк Горького, проходит через "Зарядье" и Патриарший мост, различные усадьбы и дома с большой историей. Авторы аудиоэкскурсии обещают, что прогулка будет похожа на спектакль, главные роли в котором исполнят архитектурные постройки.

Назад в историю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для ценителей истории существует маршрут длительностью полтора часа. За это время слушатели пройдут мимо нескольких причалов – от Новоспасского моста до "Лужников" и обратно. На пути встретятся Китай-город, "Зарядье", собор Василия Блаженного и Московский Кремль, а также Патриарший мост и храм Христа Спасителя.

Кроме того, с теплохода можно увидеть живописную Краснохолмскую набережную и район, где раньше находилась Гончарная слобода.

Секреты деловой Москвы

Погрузиться в деловую жизнь столицы можно во время прогулки по западному маршруту: аудиоэкскурсия начинается на причале в районе "Москва-Сити", где знакомит участников с бизнес-центром и историей района. Например, по словам авторов, там, где сегодня стоят башни, раньше находилась каменоломня.

Затем путешественники переместятся в "Серебряный бор", где, наоборот, смогут воссоединиться с природой и отдохнуть от городской суеты. Также участников прогулки ждут Живописный мост, усадьба Троице-Лыково и Гребной канал.

Все о "Коломенском"

В списке этого маршрута – легендарная царская резиденция "Коломенское", а также современные жилые районы города – Марьино, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово, которые хранят тайны прошедших веков. На пути также встретятся парк 850-летия Москвы, территория для любителей экстремальных видов спорта и многое другое.

В частности, экскурсоводы расскажут историю главного архитектурного шедевра "Коломенского" – церкви Вознесения Господня, которая включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, участникам объяснят, почему Марьино считается одним из любимых у москвичей мест для рыбалки и где находится памятник студенческим приметам. Длится аудиоэкскурсия чуть больше часа.

"Шоколадный император"

Желающих узнать секреты главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах и здания Президиума РАН, а также посмотреть на Бережковскую набережную приглашают на прогулку по северному маршруту. Теплоход отправляется от Киевского причала и проходит через "Нескучный сад", Крымский мост и Китай-город.

Почти за два часа участникам расскажут море интересных фактов про Парк Горького, Новую Третьяковскую галерею, "Музеон", вернисаж на Крымской набережной, а также про "шоколадного императора" Фердинанда Теодора фон Эйнема и "сахарного короля" Ивана Харитоненко.

Здесь же можно будет узнать о спортивной жизни столицы и об истории строительства спорткомплекса "Лужники", который возвели в рекордные 450 дней. Кроме того, экскурсоводы расскажут, какие тайны хранят древние стены Новодевичьего монастыря и почему сад рядом с Парком Горького называется Нескучным.

Загадать желание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Путешествие по каналу имени Москвы начинается с причала Северного речного вокзала. Во время прогулки можно узнать о "водных" связях столицы с другими городами и почему Москву называют портом пяти морей.

На пути встретится также Ленинградский мост, проплывая под которым можно загадать желание, и футбольный стадион "Арена Химки", который считается самым крупным стадионом Подмосковья.

Смутное время

В свою очередь, маршрут "Серебряный бор" подойдет ценителям экологического туризма – это возможность отдохнуть на природе и параллельно изучить историю столицы.

Путешествие начнется с причала Троице-Лыково и пройдет через "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор – 3". Участники выяснят, почему Троицкую церковь называют белым лебедем и сравнивают с нарядной невестой, а также научатся разбираться в стиле нарышкинского барокко. Кроме того, авторы расскажут о Смутном времени и об эпохе Екатерины II.

Скачать эти и другие бесплатные аудиоэкскурсии можно на сайте Russpass.