"Мой район. Новости": более 40 территорий у транспортных объектов благоустроят в столице

В Москве до конца 2024 года приведут в порядок более 40 территорий возле транспортных объектов. Почти половина работ уже выполнена.

По данным на 16 июля, благоустройство идет возле станции МЦД-4 Беговая. Здесь сделают комфортную для пассажиров зону ожидания, высадят деревья и кустарники. Строители уже демонтировали асфальт и приступили к проезжей части, а линии электропередачи спрячут под землю и установят современные фонари с энергосберегающими светильниками.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

