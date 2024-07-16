Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

16 июля, 08:50

Город

"Мой район. Новости": более 40 территорий у транспортных объектов благоустроят в столице

"Мой район. Новости": более 40 территорий у транспортных объектов благоустроят в столице

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В Москве до конца 2024 года приведут в порядок более 40 территорий возле транспортных объектов. Почти половина работ уже выполнена.

По данным на 16 июля, благоустройство идет возле станции МЦД-4 Беговая. Здесь сделают комфортную для пассажиров зону ожидания, высадят деревья и кустарники. Строители уже демонтировали асфальт и приступили к проезжей части, а линии электропередачи спрячут под землю и установят современные фонари с энергосберегающими светильниками.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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