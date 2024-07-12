Пешеходный мост связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной

Пешеходный мост через Водоотводной канал Москвы-реки, который открыли в центре Москве, соединил стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. В форме изогнутой металлической балки он вписался в сложившуюся застройку.

С моста открывается вид на центр Москвы. Ребро жесткости, установленное по центру, разделило встречные потоки пешеходов и одновременно позволило вписать чуть не на всю длину 36-метровую скамейку, на которой во время прогулки приятно будет отдохнуть над водой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

