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12 июля, 08:15

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Пешеходный мост связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной

Пешеходный мост связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной

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Пешеходный мост связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной

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Пешеходный мост через Водоотводной канал Москвы-реки, который открыли в центре Москве, соединил стрелку острова Балчуг с Крымской набережной. В форме изогнутой металлической балки он вписался в сложившуюся застройку.

С моста открывается вид на центр Москвы. Ребро жесткости, установленное по центру, разделило встречные потоки пешеходов и одновременно позволило вписать чуть не на всю длину 36-метровую скамейку, на которой во время прогулки приятно будет отдохнуть над водой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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