Движение в районе храма Христа Спасителя будет закрыто 6 и 7 января

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение в районе храма Христа Спасителя будет перекрыто 6 и 7 января. Об этом Дептранс Москвы предупреждает водителей в своем официальном телеграм-канале.

Ограничения связаны с рождественскими мероприятиями. Движение не будет осуществляться с 16:00 6 января до 03:00 7 января в Соймоновском проезде – от улицы Волхонки до Пречистенской набережной, а также с 18:00 6 января до 03:00 7 января на улице Волхонке – от Соймоновского проезда до улицы Ленивки.

Автомобилистов призывают заранее прокладывать путь объезда.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Между тем ЦОДД рекомендовал жителям и гостям Москвы пересесть на метро или выезжать в город позже 20:00 в связи с увеличением числа поездок в преддверии Нового года.

Кроме того, движение транспорта ограничат на участке Большого Девятинского переулка с 31 декабря 2024 года до 30 декабря 2025 года.

