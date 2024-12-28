28 декабря, 09:59Транспорт
Движение в районе храма Христа Спасителя будет закрыто 6 и 7 января
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Движение в районе храма Христа Спасителя будет перекрыто 6 и 7 января. Об этом Дептранс Москвы предупреждает водителей в своем официальном телеграм-канале.
Ограничения связаны с рождественскими мероприятиями. Движение не будет осуществляться с 16:00 6 января до 03:00 7 января в Соймоновском проезде – от улицы Волхонки до Пречистенской набережной, а также с 18:00 6 января до 03:00 7 января на улице Волхонке – от Соймоновского проезда до улицы Ленивки.
Автомобилистов призывают заранее прокладывать путь объезда.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Между тем ЦОДД рекомендовал жителям и гостям Москвы пересесть на метро или выезжать в город позже 20:00 в связи с увеличением числа поездок в преддверии Нового года.
Кроме того, движение транспорта ограничат на участке Большого Девятинского переулка с 31 декабря 2024 года до 30 декабря 2025 года.
В Москве открыт участок дороги-связки между МСД и Варшавским шоссе